Песков: Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки.

"Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней", - цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил о том, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, консультации по зерновой сделке были непростыми. Дипломат также сообщил, что Россия оценит выполнение соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки при принятии решения о возможности нового продления черноморской зерновой инициативы через два месяца. Позже министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о том, что продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 противоречит соглашению.