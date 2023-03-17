17 Марта 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: mil.ru

Житель Крыма случайно запустил снаряд для РСЗО "Град" в соседский сарай

Житель Крыма нашел в лесу рядом с заброшенным заводом под Джанкоем три снаряда РСЗО "Град", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, мужчина решил заработать на своей находке. Он отнес снаряды к родственнице, чтобы там разобрать их на цветной металл. Однако у одного из снарядов во время разбора включился двигатель — он взлетел, пробил двое ворот и стену сарая, принадлежащего соседке, сообщает Baza.

По счастливой случайности боеприпас не сдетонировал, никто не пострадал. Полиция оцепила оставшиеся два снаряда и эвакуировала жильцов ближайших домов.

Теги: град, снаряд, крым, сарай



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