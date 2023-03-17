Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко призвала россиян не покупать каждый сезон новые джинсы. Куратор нацпроекта "Экология" рассказала о полезных экологических привычках в ее семье.

Чиновница сообщила, что в ее семье "начали потреблять осознанно". "Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, я теперь мою стекло, сортирую мусор отдельно", - цитирует РБК Абрамченко.

"Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы!", — сказала она, пояснив, что при их производстве используется слишком много воды. "Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать", - полагает вице-премьер.

Примечательно, что внушительная часть россиян уже давно следует советам Абрамченко. Правда, не из экологических соображений, а из-за финансовых проблем. Еще в 2020-м году 27% россиян признавались, что из-за пандемийного кризиса им не хватало денег на еду и одежду.