Ростовский госпиталь нашел "потерянную" справку о ранении солдата

Солдату, проходящему лечение в ростовском госпитале, все же выдали справку о ранении на СВО. О найденной "потерянной" справке ранее рассказывал депутат Госдумы от Свердловской области Максима Иванов.

Напомним, что именно благодаря справке военнослужащий может получить полагающуюся за ранение выплату, однако, как выяснилось позднее, в госпитале справку "потеряли". На проблему пожаловалась мать бойца, после чего к делу подключилась военная прокуратура.

"Совместно с военной прокуратурой помогли ростовскому госпиталю найти затерявшуюся в его недрах справку о ранении на СВО. Положительный исход этого дела радует. Появляется пусть минимальная, но все-таки надежда на то, что ростовский госпиталь сделал определенные выводы, навел порядок со справками и аналогичные проблемы других раненых военнослужащих будут решены", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, в российских госпиталях участились случаи "утери" справок о ранении военнослужащих. Аналогичная ситуация произошла в госпитале Анапы, куда попал боец из Новоуральска.

Согласно указу президента № 98 от 5 марта 2022 года, любой участник СВО, в том числе и мобилизованный, при ранении получает 3 млн рублей. В случае смерти его семье выплатят 5 млн рублей.