17 Марта 2023
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Общество Москва
Фото: Аукционный дом &quot;Литфонд&quot;

Малиновый пиджак Жириновского со "следами бытования" выставили на аукцион

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги малиновый пиджак Владимира Жириновского, "в котором тот посещал заседания Государственной думы". В описании лота отмечается, что пиджак "в хорошем состоянии", имеет "следы бытования".

"Представленный лот был подарен В.В. Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы "Политика" в мае 2014 г. Представляет коллекционную ценность", - сообщает аукционный дом.

Там же указано, что пиджак "из собрания российского радио- и телеведущего Александра Гарриевича Гордона (род. 1964)".

Малиновый пиджак Жириновского.(2023)|Фото: Аукционный дом "Литфонд"

Стартовая цена пиджака составляет 250 тыс. руб. Аукционный дом указывает, что ранее продал за 1,7 млн руб. пиджак писателя и политика Эдуарда Лимонова, а также за 300 тыс. руб. концертный костюм артиста Петра Мамонова.

В пресс-службе ЛДПР выразили недоумение по поводу лота. "Его [Жириновского] личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты — всё в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать. Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, он был щедрым человеком и часто что-то дарил. Либо это вообще фейк. Мы не можем верифицировать каждую вещь, которую выставили на торговую площадку", - цитирует издание "Подъем" представителя партии.

Теги: владимир жириновский, аукцион, пиджак, александр гордон



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