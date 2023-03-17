17 Марта 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: news_enc.academic.ru

В Тюмени открылась беззвучная выставка

В Тюмени в ДК "Железнодорожник" начала работу экспозиция московского музея "В Тишине". Это интерактивное пространство, которое знакомит слышащих людей с миром глухих, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

"Во время экскурсии каждый посетитель надевает шумозащитные наушники и пробует общаться без привычных органов чувств. Это развлечение со смыслом, когда мы можем показать, что мы все разные и мы все равные", - заявила руководитель музея "В Тишине" Мария Айзина.

Экскурсоводы музея — носители тишины. Так глухие люди тоже могут учиться общаться со слышащими. "В Тишине" работает тюменская команда.

Заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова рассказала о миссии музея.

"Наша миссия — объединять людей посредством искусства независимо от особенностей их здоровья. Мы поддерживаем в нашем регионе проекты гостей, которые делятся с нами опытом, чтобы транслировать полученный опыт в наших учреждениях", - заявила она.

Посетителями музея стали уже более 60 000 человек по всей стране. Передвижная выставка побывала в 14 городах. Проект выиграл три Президентских гранта, два гранта мэра Москвы, один грант Президентского Фонда культурных инициатив.

Музей готовится подключиться к проекту "Пушкинская карта".

Выставка будет работать до 7 мая.

Теги: беззвучная выставка, в тишине



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