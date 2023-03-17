Летчиков Су-27, перехвативших беспилотник США, представили к наградам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района спецоперации. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Отмечается, что границы района "были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

Напомним, 14 марта беспилотник упал в Черное море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ заявили, что контакта с американским дроном не было, он упал в результате резкого маневрирования.