17 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/ Фёдор Серков

Власти Екатеринбурга нашли способ, как уменьшить количество пробок в восточной части города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах по расширению улицы Яламова и организации сразу двух сквозных проездов – до переулка Базового и Сибирского тракта, что позволит уменьшить пробки в восточной части города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

"Совместно с правительством области и Свердловской железной дорогой обсудили перспективы развития улицы Яламова. Сейчас это фактически тупиковое продолжение улицы Ткачей. Но, если её расширить и соединить с Сибирским трактом и переулком Базовым, то удастся разгрузить перекрестки "Восточная – Сибирский тракт" и "Сибирский тракт – переулок Базовый", что уменьшит пробки в этой части города, даст мощный импульс развитию микрорайона", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Проект соединения улицы Яламова с Базовым переулком(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/ Фёдор Серков

Проект соединения улицы Яламова с Базовым переулком(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/ Фёдор Серков

Процедура потребует изменений границ земельных участков предприятий, перенос подземных коммуникаций, но, по словам Алексея Орлова, стороны проекта готовы пойти на это.

"В увязке с проектом предполагается развитие тропиночной сети в северо-восточной части парка Маяковского, – отметил Глава Екатеринбурга. – Здесь же сделаем ещё одну входную группу в парк, оборудуем безопасный железнодорожный пешеходный переход".

Проект соединения улицы Яламова с Базовым переулком(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/ Фёдор Серков

Проект соединения улицы Яламова с Базовым переулком(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/ Фёдор Серков

При этом Алексей Орлов добавил: подготовка инфраструктуры парка к проведению центральных праздничных мероприятий в честь 300-летия Екатеринбурга идет по плану. На сегодня уже завершены строительно-монтажные работы на Летней эстраде, следующий этап – оснащение площадки светомузыкальным оборудованием.

Отметим, что в этом районе города также идет строительство транспортной развязки у концерна "Калина" на участке от переулка Базового до дублера Сибирского тракта. Это важный инфраструктурный объект, который позволит "расшить" одну из самых проблемных точек города Екатеринбурга. Строительство транспортной развязки реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". За счет реконструкции дорожной инфраструктуры и строительству новых элементов комплексного сооружения будет обеспечен свободный транзит транспорта, который свяжет между собой и с другими городскими территориями микрорайоны Синие Камни (по улицам Хрустальной и Анны Бычковой), ЖБИ (реконструкция позволит разгрузить второй выезд из микрорайона) и Втузгородок. Реализация объекта запланирована в 2021-2024 годах, реализация объекта ведется в пять этапов.

Теги: Базовый переулок, Алексей Орлов



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