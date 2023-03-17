В Челябинске произошел пожар в спортивном комплексе

В Челябинске произошел пожар в бане-сауне спортивного комплекса на Свердловском проспекте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, на момент прибытия пожарной охраны в помещении сауны было плотное задымление и высокая температура. Включившись в дыхательные аппараты, сотрудники МЧС оперативно обнаружили и ликвидировали очаг пожара, не допустив распространения огня.

Из здания самостоятельно эвакуировались персонала. одна сотрудница обратилась за медицинской помощью.