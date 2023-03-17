Указ президента о военных сборах, возможно, уже издан – правозащитник

Указ президента о военных сборах в 2023 году, возможно, уже принят, хотя и официально не опубликован. Но власти уже как минимум одного региона – республики Марий Эл – сослались на этот документ, объявляя о рассылке повесток в военкоматы. При этом военные сборы могут проводиться только на основании указа президента, который издается в начале каждого года, пишет в своем Telegram-канале юрист международной правозащитной группы "Агора Павел Чиков.

В сообщении правительства Марий Эл говорится: "Евгений Кузьмин (зампред правительства региона – прим.ред.) напомнил, что в целях подготовки граждан, пребывающих в запасе, в текущем году план проведения военных учебных сборов был утвержден 22 февраля на основании соответствующего Указа Президента Российской Федерации".

"Ни на сайте президента, ни на портале правовой информации с начала года подобные указы не публиковались. Это не означает, что указа нет, он может быть секретным либо для служебного пользования. С начала военных действий большое число указов — о помиловании осужденных, о награждении, даже частично указ о мобилизации опубликованы не были", - отмечает Чиков, добавляя, что повестки рассылаются уже в половине регионов России.