17 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Google Play удалил приложения некоторых банков, попавших под санкции

Мобильные приложения попавших под санкции российских банков пропали из магазина Google Play, передает РИА Новости.

Так, с платформы исчезли приложения таких банков, как "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Левобережный" и "Приморье".

Также в магазине нет приложений кредитных организаций "Зенит", СДМ-банка, УБРиР, "Ланта банк" и Металлинвестбанка.

24 февраля США ввели санкции в отношении банков "Уралсиб", "Приморье", "Левобережный", "Зенит", "Санкт-Петербург" и еще ряда российских финансовых организаций. В начале марта часть этих приложений были удалены из App Store.

Теги: Google Play, банки, приложения



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