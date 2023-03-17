17 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральцы смогут бесплатно освоить строительные профессии в рамках федерального проекта

В Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет" стартовала работа по целевой подготовке кадров для строительной отрасли.

Стратегическими партнерами проекта в сфере строительства выступили компания "Атомстройкомплекс" и Уральский колледж технологий и предпринимательства. Застройщик формулирует запрос на качественную подготовку необходимых ему кадров, а образовательное учреждение его реализует. Для этого на базе колледжа будут организованы новые учебные лаборатории, пересмотрены учебные программы в сторону сокращения сроков обучения и увеличения количества практических занятий. В подготовке специалистов задействуют непосредственно инженерно-технический состав работодателя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", появятся новые специальности и увеличится количество бюджетных мест для обучения. Причем как по основным программам профессионального обучения, рассчитанным на молодежь, так и по сокращенным программам дополнительного профессионального обучения, которые привлекательны для взрослого населения – тех, кто хочет освоить новую профессию и сменить сферу деятельности. Объем финансирования на реализацию проекта в 2023 году составит 170 млн рублей. Это деньги федерации, области и бизнеса.

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

"Нам нужны машинисты башенных кранов, кровельщики, плотники, маляры, арматурщики, плиточники, отделочники и т.д. – квалифицированные рабочие этих специальностей всегда в дефиците. Благодаря проекту "Профессионалитет" уральцы смогут в короткие сроки бесплатно освоить любую из этих и других профессий и гарантированно получить работу в одной из крупнейших и надежных компаний Екатеринбурга – "Атомстройкомплекс". На протяжении многих лет колледж является основным поставщиком кадров для нас. Сейчас, благодаря проекту "Профессионалитет" и поддержке областного правительства, мы сможем приумножить и систематизировать накопленный опыт сотрудничества, поддержать уральцев и гарантировать им возможности не только современного, высокоэффективного обучения, но и трудоустройства", - рассказала директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

Рабочие строительных и производственных подразделений холдинга получают поддержку работодателя при приобретении жилья, пользуются корпоративными возможностями для занятий спортом, оздоровления, участвуют в образовательных и досуговых проектах. Корпоративная система также предусматривает бонусы для членов семей сотрудников.

Теги: строительство, профессии, проект, Атомстройкомплекс



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