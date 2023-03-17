В Москве житель ЖК выкинул в окно мешок евро

В московском ЖК "Дом в Сокольниках" прошел "денежный дождь" – житель попытался во время, предположительно, визита сотрудников ФСБ выкинуть в окно деньги. Однако "акция" не удалась.

"Обычное утро в Москве, обычный денежный дождь. Причина – визит сотрудников ФСБ к жителю ЖК "Дом в Сокольниках" на Русаковской. Пытаясь спрятать, видимо, незаконно нажитую валюту, хозяин просто вышвырнул мешок с купюрами в €100 и €500 в окно", - пишет Mash.

Но москвичам и гостям столицы не досталось ничего – все аккуратно собрали силовики внизу.