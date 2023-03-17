Беременная многодетная югорчанка, муж которой ушел добровольцем, начала получать положенные выплаты

Беременная многодетная жительница Урая Евгения, муж которой ушел добровольцем, начала получать положенные выплаты. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила сама Евгения.

"Слава Богу, начали выплачивать. Вчера поздно вечером зашла в личный кабинет мужа и увидела. Спасибо вам", - сообщила она.

Напомним, об этой истории мы сообщали в начале марта. У Евгении трое детей, сейчас она в ожидании четвертого ребенка. Кроме того, семья платит ипотеку. Из-за ошибки, допущенной в документах, многодетная семья осталась без денежного довольствия с декабря.

Супруг женщины отбыл на службу 12 декабря, в воинскую часть города Омск. С 4 января он проходит обучение в Белоруссии и до недавних пор ни разу не получал денежное довольствие.