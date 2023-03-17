Астраханская область подписала соглашение о партнёрстве с «Русской Медиагруппой»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с управляющим директора «Русской Медиагруппы» Дмитрием Медниковым. Глава региона пригласил радиосеть на VIII Каспийский медиафорум, проведение которого запланировано на осень этого года.

«Сотрудничество с крупнейшей российской радиосетью имеет важное значение для продвижения нашего региона в медиапространстве, – отметил Игорь Бабушкин. – Сегодня от грамотной подачи информации во многом зависит, в том числе инвестиционная привлекательность региона. Заключение соглашения – это, безусловно, новый уровень взаимодействия в выстраивании грамотной медийной повестки».

Как сообщает пресс-службе правительства Астраханской области, подпись на документе о сотрудничестве со стороны астраханского правительства поставил вице-губернатор Олег Князев.

Дмитрий Медников отметил, что Астраханская область обладает огромным потенциалом для развития туризма, в том числе, и событийного. Это край с богатой историей и хорошим климатом. Управляющий директор "Русской медиагруппы" считает, что соглашение с Астраханской областью станет ещё одним шагом в популяризации русской музыкальной культуры и возможностью для жителей края видеть больше качественных музыкальных мероприятий.