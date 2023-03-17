Площадь пожара на территории Астраханского заповедника выросла до 8 тысяч гектаров

Площадь пожара на территории Астраханского заповедника за сутки выросла до 8 тысяч гектаров.

"По состоянию на 9.00, ориентировочная площадь, пройденная природным пожаром, составляет около 8 тысяч гектаров, в том числе около 350 гектаров – лесная площадь", - сообщает пресс-служба заповедника.

На месте работают 31 человек и 16 единиц техники. Ожидается прибытие дополнительных сил пожаротушения.

Пожар начался в ночь на четверг. К утру четверга его площадь составляла около 4 тысяч гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром до 20 м/с.

Отмечалось, что десятки очагов горения фиксируются по всей дельте Волги, поэтому государственные инспекторы Астраханского заповедника мониторят обстановку круглосуточно.