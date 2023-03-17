Россияне в 2022 году поставили рекорд собирательства

Россияне в 2022 году установили рекорды собирательства: объемы сборов дикоросов в лесах впервые превысили 22 тыс. тонн, сообщает Рослесинфорг.

Основной рост произошел за счет увеличения сбора орехов (+16% - до 19,2 тыс. тонн) и грибов (+4,7% - до 833,9 тонн).

В целом рост составил 14,1%. Речь идет о ягодах, грибах, плодах, орехах, лекарственных травах на арендуемых лесных участках.

Больше всего дикоросов собрали традиционно в Сибири (17,1 тыс. тонн) и на Дальнем Востоке (4,6 тыс. тонн) – на эти регионы приходится 98% всего объема собранных растений.

Всего в стране в прошлом году действовало 400 договоров аренды участков под заготовку пищевых лесных ресурсов в 47 регионах, больше всего – в Дагестане и Приморье.

Больше всего заготавливают орехи – кедровые и фундук. На Сибирь приходится 78% заготовки орехов (Томская, область, Приморье, Алтай). Выросла и заготовка грибов, в основном это белые грибы и лисички. Рекордсмен здесь Томская область – на нее приходится 94% от всего российского объема.

При этом значительно сократились сборы ягод и плодов – на 60%. Сокращается и заготовка лекарственных трав.

"Если в прошлом году прирост составил 14%, то в 2021 году – 48%. Чаще всего прирост колеблется от 5% до 15%. На заготовку влияют и климатически условия – жаркое или прохладное лето, и растущая тенденция потребления полезных и экологически чистых продуктов, соответственно больше предпринимателей начинают рассматривать эту сферу для бизнеса", - комментирует директор Рослесинфорга Павел Чащин.