Глава челябинского ЗАТО навестил в госпитале раненного на СВО депутата

Глава Трехгорного Челябинской области Данил Громенко в Москве навестил в госпитале депутата горсобрания Олега Белякова, раненого на СВО.

Беляков ушел добровольцем вместе с сослуживцами из своей бригады в ноябре прошлого года. В феврале получил ранение. Сейчас проходит лечение в госпитале в Москве.

"Идет на поправку. Настрой боевой. Долго разговаривали, рассказал о том, что происходит на фронте, с какими проблемами сталкиваются бойцы, чего не хватает", - написал на своей странице в соцсети глава ЗАТО.

Данил Громенко рассказал, что Беляков его друг детства. Они вместе проходили школьную военную подготовку и мечтали быть военными. "Когда началась мобилизация и в зоне специальной военной операции понадобился боевой опыт тех, кто воевал в других конфликтах, Олег, не раздумывая, решил ехать добровольцем со своей бригадой", - отметил он.

Олег Беляков принимал участие принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. За боевые заслуги был награжден медалью "За Отвагу". Является руководителем военно-спортивного клуба "Конус", а также районного штаба Юнармии.