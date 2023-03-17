В Тюмени ветерану Афганистана 33 года не предоставляли жилье

В Тюменской области следователи начали проверку информации о непредоставлении жилья ветерану Афганистана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По предварительной информации, тюменцу, который является ветераном боевых действий в Афганистане, 33 года не предоставляют льготное жилье.

"В настоящее время организованы необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. В ходе проверки следствием будут приняты исчерпывающие меры для защиты и восстановления нарушенных прав ветерана. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.