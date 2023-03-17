В Башкирии замглавы района погиб, предположительно, под сошедшим с крыши снегом

В Башкирии умер 55-летний заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков. О смерти чиновника рассказал на своей странице "ВКонтакте" руководитель района Борис Мелкоедов.

Мелкоедов высоко оценил личные качества покойного, назвав Короткова "опытным управленцем", который "служение родному району избрал делом своей жизни".

"Горько осознавать, что от нас ушел коллега в расцвете лет, с неисчерпанным потенциалом, будучи еще полным сил, планов и замыслов", - написал Мелкоедов.

Причину смерти Короткова Мелкоедов не назвал, однако, по данным собственного источника "Башинформ" в райадминистрации, несчастный случай произошел 16 марта во дворе дома Короткова в селе Зилаир, где его, предположительно, накрыло сползшей с крыши снежной массой.