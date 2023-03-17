Свердловский Минтранс встретится с самозанятыми для обсуждения нового закона о такси

Власти Свердловской области отреагировали на обращение Объединения самозанятых России к губернатору Евгению Куйвашеву. В региональном Минтрансе не против встретиться, чтобы обсудить работу такси.

Напомним, речь в обращении шла о трудностях исполнения в регионе нового закона о такси и легализации самозанятых водителей. Он обязует таких таксистов проходить предрейсовые, предсменные и послерейсовые, послесменные медицинские осмотры, а также проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния автомобиля, используемого в качестве такси.

В Объединении самозанятых России провели исследование и выяснили, что при имеющемся числе пунктов медицинского и техосмотра в Свердловской области выполнить требования закона просто невозможно. Там считают, что увеличение пунктов медосмотра – не выход, поскольку в регионе сейчас нет нужного количества медработников. В своем обращении Объединение предложило свердловскому губернатору обсудить варианты выхода из проблемной ситуации.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в ответ на запрос Накануне.RU, в настоящее время на уровне ведомства готовится встреча с Объединением самозанятых России. На ней планируют обсудить спектр вопросов, обозначенных в данном обращении, в том числе о реализации на Среднем Урале закона о такси, принятого в декабре 2022 года.

"Так как министерство транспорта в своей работе руководствуется федеральными законами, оно заинтересовано в выработке единых решений по их реализации. Это необходимо для выполнения контрольных функций в сфере организации работы такси, в том числе в отношении самозанятых", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас Минтранс Свердловской области уточняет реестры организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, а также операторов технического осмотра. Это делается для обеспечения возможности выполнения требований, предъявляемых законом.