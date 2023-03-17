СМИ сообщили об улучшении состояния Костомарова на фоне смены лечения

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается, ему поменяли схему лечения, сообщил источник "Известий".

Отмечается, что пока врачи ничего не делают с зараженной рукой спортсмена. Если на фоне терапии у него наладится кровоснабжение, то на ней будут "чистить" небольшие участки. Если же стабильности в крови не будет, руку придется ампутировать.

В начале марта СМИ сообщали, что врачи начали выводить из искусственной комы олимпийского чемпиона.

Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией, состояние спортсмена требовало подключения аппарата искусственного насыщения крови кислородом. Из-за пневмонии у Костомарова развился сепсис на конечностях. Стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.