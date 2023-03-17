17 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Тревожных россиян снова больше, чем спокойных – ФОМ

На прошлой неделе число спокойных россиян впервые с сентября 2022-го немного превысило число тревожных (48% против 47%), но ненадолго: свежие данные "Фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о новом росте тревожности среди граждан.

На минувшей неделе свое состояние как тревожное оценили 49% респондентов, как спокойное – только 45%. Остальные со своим состоянием не определились.

Стоит отметить, что тревожность россиян повысилась еще до новостей о массовой рассылке повесток в военкоматы, начавшейся уже в трети регионов страны.

Теги: россияне, тревога, повестки, фом



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