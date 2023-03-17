В Магнитогорске учредителя потребительского кооператива осудили за хищение у пайщиков 15 млн рублей

В Магнитогорске учредителя потребительского кооператива приговорили к 4 годам колонии общего режима за хищение денежных средств пайщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015-2019 гг. учредитель потребительского кооператива "Магнит" похитила деньги пайщиков, принимая личные сбережения граждан под высокие проценты и обещая своевременный возврат сбережений и выплату высоких процентов. От действий подсудимой пострадало 40 человек. Ущерб составил свыше 15,3 млн рублей.

По решению суда два автомобиля, дом и земельный участок осужденной арестованы.