В Тюменской области агропредприятие организовало незаконный скотомогильник

В Тюменской области суд подтвердил законность постановления Управления Россельхознадзора о привлечение к ответственности сельхозкооператива "Емуртлинский" за нарушение требований ветеринарного законодательства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора, во время внеплановой проверки было установлено, что с 2021 по 2022 г. на землях сельхозкооператива складировали трупы и останки крупного рогатого скота, а также шкуры, копыта, рога, части черепов животных, скелеты и навоз. В расположенном рядом открытом ангаре были обнаружены разложившиеся останки трупов животных.

По результатам проверки СПК "Емуртлинский" привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, в виде штрафа. Кроме того, организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Агропредприятие пыталось оспорить решение в суде. Калининский районный суд Тюмени снизил сумму штрафа вдвое, но оставил остальную часть постановления без изменений.