Свердловское отделение РОС будет судиться с МОБ из-за срыва митинга против тарифов ЖКХ

Свердловское отделение "Российского общенародного союза" (РОС) во главе с юристом Иваном Волковым подали в суд на министерство общественной безопасности (МОБ), которое отказало в проведении митинга против новых тарифов на услуги ЖКХ, электроэнергию и капремонт. Об этом юрист написал в своих социальных сетях.

Напомним, уведомление о проведении митинга было подано еще 7 марта. Акция должна была пройти через полторы недели в центре города, однако общественники предоставили МОБ возможность самому определить место. На митинг собирались пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, и.о. председателя региональной РЭК Владимира Гришанова, а также гендиректора регионального фонда капитального ремонта Станислава Суханова.

Как рассказал Накануне.RU сам Волков, МОБ ответило на обращение, однако в ответе "был какой-то бред".

"Митинг нам и не запретили толком, но и не согласовали. Поэтому, на заседании регионального политсовета вместе с общественниками мы решили подать в суд на МОБ. Мы решили сделать "финт ушами". Подали сразу два иска: в Ленинский и в Орджоникидзевский суды. В Ленинском исковое заявление уже зарегистрировали", - рассказал юрист.

В иске утверждается, что МОБ не назначил уполномоченного представителя для помощи общественникам в проведении публичного мероприятия. В ответе МОБ (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU) указано, что согласно протокола оперативного штаба от 26.10.2022 года, на территории Свердловской области проведение публичных мероприятий ограничено. Волков же ссылается в иске на Указ президента РФ от 19.10.2022 года №757, из которого следует, что оперативный штаб, его руководители, иные должностные лица и руководители государственных правоохранительных и иных органов публичной власти и организаций Свердловской области не могут ограничить или запретить реализацию конституционных прав гражданина, в число которых входит и проведение публичных мероприятий.

"Сроков проводить качественный митинг у нас уже практически не осталось. На изготовление баннеров и плакатов времени уже тоже почти нет. Поэтому решили вчера с коллегами на заседании политсовета "РОС", проведенном с представителями общественности, что будем подавать новое уведомление на публичное мероприятие против повышения тарифов ЖКХ, платы за электроэнергию, капремонт и т.д. уже на следующей неделе. Пикет, это уже без звукоусиливающей аппаратуры, но тоже вариант. Как говорится: "На безрыбье и рак рыба". Что остается делать, если для МОБа и губернатора наши законные конституционные права, сами знаете что..." - написал Волков.

По его словам, сроки рассмотрения дел по митингам обычно очень короткие, а потому процесс могут назначить уже на сегодня и в этот же день вынести решение.

Напомним, что последняя акция против повышения тарифов прошла в Екатеринбурге в конце прошлого месяца и она была согласована МОБом. Организатором выступила КПРФ от Свердловской области. После этого ФАС признала вину свердловской РЭК в росте платежей за коммуналку.

После этого на членов КПРФ стали совершаться нападения: сначала все ограничивалось угрозами избиения и отбиранием партийной газеты "Свердловская правда" с критикой тарифов, однако в последний раз члену партии брызнули перцовкой в глаза. В свердловском отделении КПРФ уже знают, кто причастен к нападениям.

В это же время жители 15 свердловских городов объединились для подачи коллективных исков в Свердловский областной суд из-за резкого повышения тарифов.