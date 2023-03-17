17 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Объявлены даты визита в Москву Си Цзиньпина

В Кремле назвали даты визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина – он состоится 20-22 марта.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", - сообщает пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Теги: Си Цзиньпинь, Владимир Путин, Москва, поездка



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