Объявлены даты визита в Москву Си Цзиньпина

В Кремле назвали даты визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина – он состоится 20-22 марта.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене", - сообщает пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.