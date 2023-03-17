В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы задержали 120 человек

Акция протеста в центре Парижа, куда вышли несогласные с пенсионной реформой, переросла в столкновения с силовиками. Более 120 участников манифестации были задержаны.

Полиция разогнала демонстрантов, применяя водомет и слезоточивый газ, передает ТАСС. Протестующие во время разгона толпы пытались поджигать строительные леса, установленные возле архитектурных объектов на площади Согласия, находящихся на реставрации.

Массовые демонстрации против реформы прошли также в других городах Франции. Местами были зафиксированы столкновения с полицией и беспорядки, особенно серьезные инциденты произошли в Марселе.

Между тем, стало известно, что власти Франции без голосования в парламенте примут закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший забастовки и протесты. Во французском законодательстве есть норма, позволяющая принять закон без голосования, но в таком случае парламент может поставить вопрос о доверии кабмину.

Власти намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году, полагая, что это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.