17 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: rt.com

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы задержали 120 человек

Акция протеста в центре Парижа, куда вышли несогласные с пенсионной реформой, переросла в столкновения с силовиками. Более 120 участников манифестации были задержаны.

Полиция разогнала демонстрантов, применяя водомет и слезоточивый газ, передает ТАСС. Протестующие во время разгона толпы пытались поджигать строительные леса, установленные возле архитектурных объектов на площади Согласия, находящихся на реставрации.

Массовые демонстрации против реформы прошли также в других городах Франции. Местами были зафиксированы столкновения с полицией и беспорядки, особенно серьезные инциденты произошли в Марселе.

Между тем, стало известно, что власти Франции без голосования в парламенте примут закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший забастовки и протесты. Во французском законодательстве есть норма, позволяющая принять закон без голосования, но в таком случае парламент может поставить вопрос о доверии кабмину.

Власти намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году, полагая, что это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.

Теги: париж, протесты, пенсионная реформа



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