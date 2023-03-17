17 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

РФ нужен 1 миллион специалистов по разработке и эксплуатации дронов - Минпромторг

Российской промышленности необходим миллион специалистов в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Сейчас в отрасли работает примерно 100 тыс. человек, то есть дефицит составляет около 90%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

К 2030 году потребность в прикладных специалистах, таких как операторы дронов, может составить около 600 тыс. человек.

В Минпромторге сообщили, что сейчас "ведут анализ спроса на таких специалистов" совместно с профильными ведомствами – министерствами высшего образования, просвещения и труда.

Теги: дрон, бпла, минпромторг, разработка, промышленность, дефицит, кадры



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