17 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Челябинский депутат Госдумы предложил открыть в школах тиры

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил включить в образовательные программы уроки начальной военной подготовки и оборудовать в школах стрелковые тиры. Инициатива направлена в Минпросвещение РФ.

"Мной направлено предложение в Минпросвещение о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки, с оборудованием отдельных классов по НВП, и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы, школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО", - сообщил парламентарий в своем telegram-канале.

По мнению Голикова, эти меры должны стать импульсом по патриотическому воспитанию школьников и их подготовке для службы в Вооруженных силах России.

Теги: стрелковые тиры, военная подготовка,



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