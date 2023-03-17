Челябинский депутат Госдумы предложил открыть в школах тиры

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил включить в образовательные программы уроки начальной военной подготовки и оборудовать в школах стрелковые тиры. Инициатива направлена в Минпросвещение РФ.

"Мной направлено предложение в Минпросвещение о включении в образовательные программы полноценных уроков начальной военной подготовки, с оборудованием отдельных классов по НВП, и стрелковых тиров при школах по огневой подготовке. С введением новой штатной единицы, школьного военрука, с привлечением ветеранов боевых действий и военнослужащих, послуживших в СВО", - сообщил парламентарий в своем telegram-канале.

По мнению Голикова, эти меры должны стать импульсом по патриотическому воспитанию школьников и их подготовке для службы в Вооруженных силах России.