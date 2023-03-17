Будет сидеть. Свердловский облсуд оставил Ройзмана* под арестом

В пятницу Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*.

Ранее сообщалось, что Ройзмана* привлекли за демонстрацию экстремистской символики, а именно логотипа ФБК**, который был на значке Алексея Навального в видео, якобы опубликованном бывшим мэром. Сам он заявил, что не признает не только вину, но и само событие. По его словам, он был зарегистрирован во "ВКонтакте" 10 лет назад, но не имел доступа к странице и вообще не заходил в соцсеть. Тем не менее, накануне на Ройзмана* был составлен протокол, а в тот же день его задержали и доставили в суд.

В итоге Ленинский районный суд уральской столицы признал Евгения Ройзмана* виновным в демонстрации экстремистской символики. Бывший градоначальник отправился в СИЗО на 14 суток. Однако его защита подала апелляционную жалобу на это решение, которая сегодня была рассмотрена.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам рассмотрения постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу, а Ройзман* останется под административным арестом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

**Запрещен в России, признан иностранным агентом