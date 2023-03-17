Апелляция на арест Ройзмана* из-за видео поступила в Свердловский облсуд

Защита экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* подала апелляцию на его арест. Ее рассмотрят уже сегодня днем.

Напомним, накануне Ленинский районный суд уральской столицы признал Ройзмана* виновным в деле о демонстрации экстремистской символики. Бывший градоначальник отправился в СИЗО на 14 суток.

Однако его защита подала апелляционную жалобу на это решение. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, она уже поступила к ним в инстанцию. Рассмотрение состоится сегодня в 15 часов.

Ранее сообщалось, что Ройзмана* привлекли за демонстрацию экстремистской символики, а именно логотипа ФБК**, который был на значке Алексея Навального в видео, якобы опубликованном бывшим мэром. Сам Евгений Ройзман* заявил, что он не признает не только вину, но и само событие.

По его словам, он был зарегистрирован во "ВКонтакте" 10 лет назад, но не имел доступа к странице и вообще не заходил в соцсеть. Тем не менее, накануне на Ройзмана* был составлен протокол, в тот же день его задержали, доставили в суд и отправили в изолятор.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

**Запрещен в России, признан иностранным агентом