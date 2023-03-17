17 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: http://www.global-tur.com/

Вырос спрос россиян на недвижимость в Европе - риэлторы

Спрос россиян на недвижимость в Европе с 1 января по 15 марта 2023 года на 45% превысил уровень 2019 года за аналогичный период. Но при этом по сравнению с тем же временем прошлого года он ниже на 5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Tranio.

В общем объеме запросов на покупку зарубежной недвижимости европейские страны занимают 29,6%.

Эксперты называют лидирующим направлением Кипр, число запросов на покупку недвижимости на острове выросло более чем в два раза год к году. Также в топе Турция и Франция. Спрос на недвижимость в Черногории, Португалии, Италии и Германии снизился.

Риэлторы указывают на то, что спрос растет не смотря на проблемы с переводом денег, которые возникли у россиян из-за санкций.

Теги: недвижимость, россияне, европа, кипр



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