Вырос спрос россиян на недвижимость в Европе - риэлторы

Спрос россиян на недвижимость в Европе с 1 января по 15 марта 2023 года на 45% превысил уровень 2019 года за аналогичный период. Но при этом по сравнению с тем же временем прошлого года он ниже на 5%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Tranio.

В общем объеме запросов на покупку зарубежной недвижимости европейские страны занимают 29,6%.

Эксперты называют лидирующим направлением Кипр, число запросов на покупку недвижимости на острове выросло более чем в два раза год к году. Также в топе Турция и Франция. Спрос на недвижимость в Черногории, Португалии, Италии и Германии снизился.

Риэлторы указывают на то, что спрос растет не смотря на проблемы с переводом денег, которые возникли у россиян из-за санкций.