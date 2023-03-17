17 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Учения МЧС прошли в Астраханской области - ликвидация ЧС, возникающих в результате природных пожаров и весеннего половодья

Командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций успешно завершены в Астраханской области. Накануне об этом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в режиме видеоконференции сообщил заместителю министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Виктору Яцуценко. Отметим, что ход учений был на личном контроле губернатора.

Учения состояли из двух этапов. Особое внимание уделялось отработке ликвидации ЧС, возникающих в результате природных пожаров и весеннего половодья. В первый день по тактическому замыслу произошло поднятие уровня реки Бахтемир, из-за чего затопило село Фёдоровка Икрянинского района. В зоне подтопления оказались жилые дома, в которых находились 346 человек. Всего в тренировке было задействовано 238 человек и 38 единиц техники. Специалисты занимались берегоукреплением и эвакуацией населения.

мчс россии(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области



На втором этапе командно-штабных учений в результате сильных порывов ветра произошёл обрыв высоковольтных ЛЭП, далее – возгорание сухой растительности. Площадь ландшафтного пожара составила 28 га. Из-за труднодоступности отдельных участков в селе Фёдоровка был задействован вертолёт с десантной группой экстренного реагирования, организовано взаимодействие с собственниками паромных переправ.

В ходе тренировочных мероприятий отрабатывался поиск пострадавших с кинологическим расчётом, эвакуацией имущества и сельскохозяйственных животных, ликвидации последствий ДТП, возникшего из-за ухудшения видимости, а также организации полевого госпиталя. Всего к мероприятиям привлекли 328 человек и 64 единицы техники.

«Все организационные и практические мероприятия по подготовке к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону с учётом рекомендаций МЧС России выполнены. Работу в данном направлении будем наращивать», - резюмировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Глава региона доложил о ландшафтных пожарах в Астраханском государственном заповеднике. Возгорание на площади 3250 га на южном фронте удалось локализовать, на северном пожар продолжает развиваться. Площадь, пройденная огнём, составляет примерно семь тысяч га. Всего на месте пожара работает 22 человека и 14 единиц техники.

Виктор Яцуценко отметил, что если будет существовать угроза населённым пунктам, ведомство готово предоставить авиацию, в частности, самолеты Бе-200.

Теги: игорь бабушкин, мчс, эвакуация, пожароопасный период, учения, экстренное реагирование



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