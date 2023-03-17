Военного Тихоокеанского флота приговорили к семи годам лишения свободы за поджог военкомата

1-й Восточный окружной военный суд во Владивостоке приговорил военнослужащего Тихоокеанского флота к семи годам лишения свободы за поджог военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Военный обвинялся по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Первые два года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Отмечается, что осужденный признал свою вину.

Поджог здания 21-летний мужчина, проходивший военную службу по призыву, совершил ночью 8 июня прошлого года.

По версии следствия, осужденный вел переписку в мессенджере с заказчиком, который обещал ему в случае полного уничтожения здания вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.