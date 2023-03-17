В Перми суд взыскал со следователя 66 тысяч рублей в пользу МВД за утерянные вещдоки

Кировский районный суд Перми рассмотрел гражданское дело по иску МВД России к следователю о взыскании в порядке регресса около трех миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

События произошли семь лет назад, когда было возбуждено уголовное дело в отношении ряда пермских предпринимателей. Их подозревали в мошенничестве организованной группой и вымогательствах в целях получения имущества в особо крупном размере.

Во время расследования дела у бизнесменов в офисе провели обыск, изъяли деньги, документы, иные ценные вещи. По истечению года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, однако ценных вещей владельцу не вернули.

По результатам служебной проверки установлено, что при переезде следственного отдела в другое здание, изъятые ценности утеряны. Желая взыскать причиненный ущерб, предприниматель обратился в суд и решением Ленинского районного суда города Перми за счет казны РФ была взыскана стоимость утерянного имущества. В суде представитель МВД настаивал на том, что в результате действий сотрудников полиции, не обеспечивших сохранность изъятого у бизнесмена имущества, произошла его утрата, ответчик невнимательно и небрежно обращался с вещдоками, утратив контроль за их местом нахождения при переезде, ввиду чего за счет средств государственного бюджета пришлось возмещать ущерб предпринимателю.

Представитель следователя в судебном заседании просила снизить размер суммы, подлежащей взысканию, с учетом степени вины ответчика, ее имущественного положения и наличия кредитных обязательств.

Суд, принимая решение по делу, пришел к выводу о наличии вины следователя в утрате предметов, принадлежащих пермскому бизнесмену, которая не обеспечила их хранение, что повлекло причинение ущерба бюджету Российской Федерации, однако при определении размера денежных средств, подлежащих взысканию, суд исходил из среднего заработка следователя за год. В итоге в пользу МВД со следователя было взыскано 66 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.