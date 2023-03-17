17 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области депутата приговорили к 16 годам колонии за убийство жены

В Челябинской области депутата Полтавского сельского поселения Николая Швеца приговорили к 16 годам колонии строгого режима за убийство супруги на железнодорожной станции в Карталах и покушение на убийство свидетеля.

По версии следствия, вечером 21 февраля 2022 года в здании производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы обвиняемый выстрелил из гладкоствольного ружья в 34-летнюю работницу железнодорожной станции Карталы, которая была супругой обвиняемого. Женщина погибла. После этого он зашел в помещение железнодорожной станции, где увидел двух мужчин и произвел в них несколько выстрелов. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Добавим, что по данным ГАС "Выборы", Николай Швец был избран депутатом Полтавского сельского поселения в сентябре 2020 года. У погибшей женщины и обвиняемого – трое детей. После убийства жены он ранил себя в живот.

Теги: убийство, РЖД, депутат, суд,



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