Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки второй очереди строительства трамвайной линии в Академический

Вторая магистраль трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга пройдет от проспекта Академика Сахарова по улицы Хрустальногорской. Это следует из проекта планировки территории второй очереди строительства, утвержденной градоначальником Алексеем Орловым.

Магистраль пойдет по ул. Евгения Савкова и составит более 4 км. Как поясняет пресс-служба горадминистрации, трамвайное кольцо с остановками расположится недалеко от электроподстанции "Рябина". Помимо трамвайно линии, дорожные строители проложат велодорожки вдоль всего маршрута.

Напомним, что в начале месяца, администрация Екатеринбурга опубликовала график перекрытий улиц в Академическом районе в связи со строительством трамвайной линии