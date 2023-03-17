В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома
Мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое под Зеленоградом.
Инцидент произошел вечером 16 марта. Со слов очевидцев, сначала мужчина запустил в воздух фейерверк, а затем начал стрелять.
Телеграм-канал SHOT пишет, что стрелок задержан, он сам открыл дверь силовикам. Задержанный оказался нетрезв. Он объяснил, что просто хотел повеселить соседей.
В ГУ МВД по Московской области сообщили, что стрельба велась из охолощенного оружия, оно изъято.
Ранее в Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. О пострадавших не сообщалось.