В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома

Мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое под Зеленоградом.

Инцидент произошел вечером 16 марта. Со слов очевидцев, сначала мужчина запустил в воздух фейерверк, а затем начал стрелять.

Телеграм-канал SHOT пишет, что стрелок задержан, он сам открыл дверь силовикам. Задержанный оказался нетрезв. Он объяснил, что просто хотел повеселить соседей.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что стрельба велась из охолощенного оружия, оно изъято.

Ранее в Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. О пострадавших не сообщалось.