В зону СВО отправились около 10 тысяч жителей Красноярского края - омбудсмен

Красноярский омбудсмен впервые озвучил примерно число жителей региона, отправившихся "по разным каналам" в зону СВО. По словам Марка Денисова, добровольцами, мобилизованными, контрактниками "на фронт" ушли "до 10 тысяч красноярцев".

"Безвозвратные санитарные потери уже превышают весь афганский период, — сказал Денисов на заседании краевого заксобрания. — Это только начало".

При этом в адрес уполномоченного по правам человека поступило около 200 обращений от участников СВО и их семей. Они просят помощи в поиске пропавших без вести и в обмене пленными, восстановлении документов, решении бытовых вопросов, предоставлении льгот.