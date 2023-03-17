В Челябинске сотрудника налоговой заключили под стражу по делу о получении взятки

В Челябинске заключили под стражу на два месяца заместителя начальника отдела ИФНС по Советскому району, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2023 гг. через посредника получил взятку в сумме более 150 тыс. рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей.

Посредник в передаче взятки арестован.