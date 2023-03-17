17 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Осужденный за взятки бывший главный архитектор Первоуральска останется в колонии

Суд отказался досрочно выпускать из колонии бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, получившего срок за получение взятки.
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Напомним, расследование показало, что с 2014 по 2017 годы Гартман получил от директора строительной организации взятки на общую сумму 250 тысяч рублей. В апреле 2019 года Первоуральский городской суд назначил ему восемь лет в колонии строгого режима. В дальнейшем этот срок скостили до семи лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Константин Гартман подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в надзорном ведомстве выступили против, так как за решеткой экс-архитектор привлекался к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, администрация колонии посчитала целесообразным заменить неотбытую часть наказания принудительными работами.

Однако суд согласился с мнением прокурора и отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. Таким образом, Гартман останется за решеткой.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд отказал в досрочном освобождении экс-главе совета директоров екатеринбургского "Плато-банка" Андрею Лазареву.

Теги: Первоуральск, архитектор, прокуратура



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