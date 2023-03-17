Американские банки за неделю заняли у ФРС рекордные $165 миллиардов

Американские банки за неделю назанимали у Федеральной резервной системы (ФРС) рекордные $164,8 млрд на фоне беспокойства за финансовую стабильность после банкротства Silicon Valley Bank, передает Bloomberg.

Большая часть заимствований краткосрочная – до 90 дней. До краха банка SVB объем заимствований составлял около $5 млрд, то есть в 30 раз меньше. Больше $100 млрд за неделю банки занимали только во время финансового кризиса 2008 года.

Ранее американские власти объявили о программе экстренного кредитования банков для преодоления кризиса ликвидности.