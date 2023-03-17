17 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Володин предрек Америке новую "великую депрессию" из-за политики Байдена

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек США новую "Великую депрессию". Возможной причиной такого развития событий политик счел экономические трудности Америки, которые ей устроил ее же президент.

По мнению Володина, которое он привел в своем telegram-канале, президент США Джо Байден идет к выборам главы Америки (они, как и аналогичные выборы в России, состоятся в 2024 г., - прим.) с набором проблем, созданных из-за маразматического курса проводимой им политики. По его (Байдена) вине разрушена глобальная система обеспечения безопасности, которая выстраивалась десятилетиями, чтобы избежать повторения мировой войны, считает спикер Госдумы.

"Ошибки руководства США в экономической сфере провоцируют возникновение мирового финансового кризиса. Вашингтон, решая проблемы известным всем способом – печатая необеспеченные доллары, – спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию. Борясь с ней, настолько повышал ключевую ставку, что это привело к невозможности обслуживать кредиты, и, как следствие, начались самые крупные с 2008 г. банкротства банков", - пишет Володин.

Кризис американской финансовой системы больше всего затронет тех, кто ориентируется только на нее, полагает политик.

"Жертвами недавних банкротств уже стали обычные граждане других стран. Речь идет о пенсионных фондах Швеции, Норвегии, Южной Кореи и других. Им деньги никто не вернет. Соединенные Штаты продолжат жить за счет других. Проблемы будут разрастаться и выходить за границы США. Единственный способ защититься от кризиса – дедолларизация экономик государств", - подытожил Володин, предложив высказаться о ситуации подписчикам своего канала.

Теги: Джо Байден, Вячеслав Володин



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