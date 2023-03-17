Администрация Талицы выплатит 10-летнему мальчику 30 тысяч за нападение бездомной собаки

17 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Администрация Талицы выплатит 10-летнему мальчику 30 тысяч за нападение бездомной собаки

Суд обязал администрацию Талицы выплатить 10-летнему ребенку компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. На мальчика напала безнадзорная собака, за отлов которой отвечала в том числе и мэрия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 9 июня прошлого года. Собака напала на ребенка и укусила за бедро. Ошейника на животном не было, однако на ухе уже был установлен чип. Как утверждают в ведомстве, произошедшее стало результатом того, что администрацией Талицкого городского округа и ООО "Эверест" не приняли меры по отлову животных без владельцев.

"Несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика не контролировала. Фактически заказы-наряды, направляемые администрацией Талицкого городского округа ООО "Эверест", не исполнялись", - пояснили в прокуратуре.

Агрессивное четвероногое уже поймали. Прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя с администрации компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону потерпевшего, взыскав с ответчика 30 тыс. рублей.

Теги: Талица, администрация, собака, нападение, ребенок, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети