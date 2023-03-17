Администрация Талицы выплатит 10-летнему мальчику 30 тысяч за нападение бездомной собаки

Суд обязал администрацию Талицы выплатить 10-летнему ребенку компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. На мальчика напала безнадзорная собака, за отлов которой отвечала в том числе и мэрия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 9 июня прошлого года. Собака напала на ребенка и укусила за бедро. Ошейника на животном не было, однако на ухе уже был установлен чип. Как утверждают в ведомстве, произошедшее стало результатом того, что администрацией Талицкого городского округа и ООО "Эверест" не приняли меры по отлову животных без владельцев.

"Несмотря на заключенный муниципальный контракт, фактически агрессивные особи не отлавливались, администрация, как заказчик, деятельность подрядчика не контролировала. Фактически заказы-наряды, направляемые администрацией Талицкого городского округа ООО "Эверест", не исполнялись", - пояснили в прокуратуре.

Агрессивное четвероногое уже поймали. Прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя с администрации компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону потерпевшего, взыскав с ответчика 30 тыс. рублей.