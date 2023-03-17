17 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: дума Перми

В Челябинской области КСП выявила многочисленные нарушения в районе, где глава подал в отставку

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила многочисленные нарушения бюджетного законодательства в ходе проверки в администрации Нагайбакского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В результате допущенных нарушений при исполнении полномочий администратора доходов бюджета, недополучены доходы в бюджет Нагайбакского муниципального района в общей сумме 11 441,3 тыс. рублей", - говорится в отчете КСП.

В частности, были не приняты меры принудительного взыскания дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков на сумму 9,7 млн рублей, неверный расчет арендной платы по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков привел к недополучению 780 тыс. рублей, а из-за использования земельных участков третьими лицами без оформления договорных отношений бюджет не дополучил 604 тыс. рублей.

Кроме того, выявлены нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей. Выявлены нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей.

В отношении чиновников составлены административные протоколы, им выданы представления и предписания об устранении выявленных нарушений. Информация направлена губернатору Алексею Текслеру и в прокуратуру.

Напомним, 15 марта глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал в отставку после областного совещания у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона раскритиковал руководителя муниципалитета за работу по уборке снега и наледи. Это привело к гибели ребенка. При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей).

Теги: КСП, нарушения,



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