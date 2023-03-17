17 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: danwhitewebsite.com

США считают, что Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море беспилотника, - CNN

Власти США считают, что Россия извлекла часть обломков упавшего в Черном море американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Как сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, извлечены обломки стекловолокна и мелкие детали БПЛА.

Также, по данным телеканала, США после инцидента оценивают целесообразность проведения разведывательных миссий с использованием беспилотников в районе Черного моря. На время проведения анализа полеты беспилотников не будут прекращены. Так, по данным CNN, после происшествия с MQ-9 американские военные направили аналогичный БПЛА для изучения района инцидента.

Накануне севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России, сообщило, что российские специалисты обнаружили упавший в Черное море беспилотник еще в день происшествия, 14 марта. Он был найден в 60 километрах от Севастополя с помощью подводного робота на глубине 850–900 метров, недалеко от глубоководной ветки газопровода "Южный поток".

По словам источника, в районе падения военно-разведывательного аппарата США дежурит военный корабль. Эксперты решают вопрос о подъеме беспилотника со дна моря.

Минобороны больше всего интересует "начинка" беспилотника и его двигатель, добавил источник. При этом ведомство не исключает, что США постараются уничтожить аппарат, задействуя собственные силы для поднятия его на поверхность.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что американские военные предприняли меры, чтобы беспилотник MQ-9 Reaper "не попал в чужие руки". При этом Джон Кирби усомнился, что США сумеют найти упавший в Черном море беспилотник.

Теги: сша, россия, беспилотник, черное море



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