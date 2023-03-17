17 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге перекроют три улицы для строительства трамвайной линии в Солнечный

Рабочие перекроют движение по трем улицам Екатеринбурга для строительства трамвайной линии в микрорайон "Солнечный". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 10 по 31 мая невозможно будет проехать по улице Чемпионов, от улицы Лучистой до дома № 1 по улице Чемпионов;

С 1 июня по 1 июля аналогичная ситуация по улице 2-й Новосибирской, от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской:

С 1 по 20 августа движение закроют по улице Окружной, от улицы 2-й Новосибирской до дома № 82 по улице Окружной

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. В этом поможет информационная карта, в которой опубликованы все актуальные дорожные работы и перекрытия.

Теги: дорога, трамвайная линия, Солнечный



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