В Омской области отменена продажа причала, снос которого грозил селу потопом

В Усть-Илимском районе Омской области вернут в федеральную собственность причал, снос которого мог стать причиной подтопления жилых домов.

По данным областного надзорного ведомства, причал по итогам аукциона перешел в частную собственность коммерческой организации. Та решила его демонтировать. Это грозило изменением береговой линии реки Иртыш и подтоплением территории, на которой расположены жилые дома и хозяйственные строения местных жителей.

Управление Росимущества в Омской области не собиралось консервировать причал, который не использовали, он находился в аварийном состоянии. Причальная стенка продана без каких-либо обременений обязательствами по ее использованию и сохранению. По результатам проверки прокуратура внесла представление в территориальное управление Росимущества в Омской области.

Кроме того, прокуратура вступила в арбитражное дело по иску районной администрации к данному государственному органу. Речь в иске шла о том, что торги должны быть признаны недействительными, а причал следует вернуть в федеральную собственность. Иск удовлетворен.