17 Марта 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

ЭСК: в матче "Спартак" – "Урал" ошибочно не назначили пенальти за фол на Мартинсе

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что в недавней игре Кубка страны между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" ошибочно не назначили пенальти в пользу "красно-белых".

Команды встречались на этой неделе в Москве и сыграли вничью 1:1. В середине первого тайма защитник уральцев Сильвие Бегич в своей штрафной в борьбе за мяч отмахнулся от спартаковца Кристофера Мартинса. Последний упал, однако арбитр встречи Сергей Карасев не стал назначать пенальти. Эпизод рассматривал ВАР, но и после этого 11-метровый в пользу "Спартака" не был поставлен.

Столичный клуб обратился в ЭСК по данной ситуации. Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, эксперты вынесли вердикт, что судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" в этом эпизоде.

В ЭСК пояснили, что действия Бегича были направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону.

"Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок команды "Урал" Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока атакующей команды Кристофера Мартинса в безрассудной манере. Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника", - говорится в решении комиссии.

Эксперты отметили, что ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства.

Между тем, президент "Урала" Григорий Иванов категорически не согласен, что в том моменте следовало назначать 11-метровый.

"Я сам восемь раз пересмотрел этот эпизод. Ну не пенальти это! Сергей Карасев очень опытный арбитр. Если бы он увидел, что это фол, разве не указал бы на точку?", - заявил Иванов "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что ответный матч кубкового полуфинала Пути РПЛ "Урал" и "Спартак" сыграют в Екатеринбурге в начале апреля.

Теги: Бегич, Мартинс, пенальти, Спартак, Урал



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